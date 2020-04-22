22 апреля, 2020, 18:34

В связи с продлением карантина в Украине все учебные заведения будут продолжать работать с использованием технологий дистанционного обучения. МОН опубликовало рекомендации по завершению учебного года и оценке дистанционно

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Отмечается, что все учебные заведения продолжают работать с использованием технологий дистанционного обучения. Учреждения также должны быть готовы к дистанционному завершению учебного года.

"Карантин продлен, а это значит, что мы должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно. МОН дало разъяснения для всех учебных заведений и публикует рекомендации на официальных ресурсах", - отметила Мандзий.

Минобразования опубликовало рекомендации для учебных заведений по завершению учебного года и оценке в условиях общенационального карантина.

"Так, в условиях использования технологий дистанционного обучения педсоветы школ должны самостоятельно определять особенности организации образовательного процесса и завершения учебного года", - говорится сообщении.

Сообщается, что оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений, табелей знаний учащихся должно быть завершено не позднее 15 июня 2020 года.

В календарно-тематическом планировании на 2020-2021 учебный год рекомендовано увеличить время на обобщение и закрепление материала предыдущего учебного года, а также провести входящее диагностирование уровня знаний учащихся за 2019-2020 учебный год.

Отмечается, что с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19, в конце учебного года рекомендовано не проводить массовые мероприятия, в частности - последние звонки и выпускные вечера.

Напомним, 15 апреля и.о. министра образования и науки Людмила Мандзий заявила, что учебный год завершится не позже 1 июля для всех школьников, кроме выпускников 11 класса.

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