Должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно, - МОН
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
Отмечается, что все учебные заведения продолжают работать с использованием технологий дистанционного обучения. Учреждения также должны быть готовы к дистанционному завершению учебного года.
"Карантин продлен, а это значит, что мы должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно. МОН дало разъяснения для всех учебных заведений и публикует рекомендации на официальных ресурсах", - отметила Мандзий.
Минобразования опубликовало рекомендации для учебных заведений по завершению учебного года и оценке в условиях общенационального карантина.
"Так, в условиях использования технологий дистанционного обучения педсоветы школ должны самостоятельно определять особенности организации образовательного процесса и завершения учебного года", - говорится сообщении.
Сообщается, что оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений, табелей знаний учащихся должно быть завершено не позднее 15 июня 2020 года.
В календарно-тематическом планировании на 2020-2021 учебный год рекомендовано увеличить время на обобщение и закрепление материала предыдущего учебного года, а также провести входящее диагностирование уровня знаний учащихся за 2019-2020 учебный год.
Отмечается, что с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19, в конце учебного года рекомендовано не проводить массовые мероприятия, в частности - последние звонки и выпускные вечера.
- Напомним, 15 апреля и.о. министра образования и науки Людмила Мандзий заявила, что учебный год завершится не позже 1 июля для всех школьников, кроме выпускников 11 класса.
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