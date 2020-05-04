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Espreso.tvОбществоТимошенко задекларировала 148 млн грн компенсации от американских фирм "за политические преследования"

Тимошенко задекларировала 148 млн грн компенсации от американских фирм "за политические преследования"


фото: ba.org.ua
В декларации лидера ВО "Батькивщина" появились почти 150 млн грн компенсации за "ущерб, причиненный политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученной в США на стадии досудебного урегулирования"

Соответствующую декларацию, где Тимошенко неожиданно стала долларовым миллионером, опубликовано на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В декларации указано, что 24 апреля 2020 адвокатская фирма Reid Collins & Tsai LLP перечислила 148 млн 345 тыс. 441 грн или почти $ 5,5 млн долл в качестве компенсации за политические репрессии времен Януковича.

Экс-депутат Сергей Лещенко в своем Telegram отметил, что доход от этой же компании в 2019 году получил депутат "Батькивщины" Сергей Власенко, причем трижды, на общую сумму почти 133 млн грн

В партии "Батькивщина" пока не прокомментировали этот случай.

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