Тимошенко задекларировала 148 млн грн компенсации от американских фирм "за политические преследования"
Соответствующую декларацию, где Тимошенко неожиданно стала долларовым миллионером, опубликовано на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
В декларации указано, что 24 апреля 2020 адвокатская фирма Reid Collins & Tsai LLP перечислила 148 млн 345 тыс. 441 грн или почти $ 5,5 млн долл в качестве компенсации за политические репрессии времен Януковича.
Экс-депутат Сергей Лещенко в своем Telegram отметил, что доход от этой же компании в 2019 году получил депутат "Батькивщины" Сергей Власенко, причем трижды, на общую сумму почти 133 млн грн
В партии "Батькивщина" пока не прокомментировали этот случай.
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