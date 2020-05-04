Тимошенко прокомментировала компенсацию за политические репрессии в ее декларации
4 мая, 2020, 16:24
Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко прокомментировала появление почти 150 млн грн компенсации за "ущерб, причиненный политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученный в США на стадии досудебного урегулирования"
Об этом она заявила в Facebook.
"Об изменениях в моей декларации. Да, на днях я получила денежную компенсацию ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, от резидента США на стадии досудебного урегулирования", - написала Тимошенко.
По ее словам, это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты - по-настоящему правовое государство и права человека для них не пустой звук, а настоящая ценность.
"Мне удалось добиться справедливости в этом деле, и это еще одно доказательство того, что тюрьма в 2011-2014 годах была политической расправой надо мной", - добавила она.
Тимошенко добавила, что другой информации по этому поводу не будет.
- В декларации лидера ВО "Батькивщина" появились почти 150 млн грн компенсации за "ущерб, причиненный политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученный в США на стадии досудебного урегулирования".
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