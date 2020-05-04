Смертность в Италии в марте выросла почти на 50%

4 мая, 2020, 17:30

Согласно официальным данным, в марте в Италии зарегистрировали на 49,4% больше летальных исходов по сравнению со среднемесячным показателем за предыдущие пять лет

Об этом говорится в сообщении Высшего института здравоохранения (ISS) и Национального института статистики (ISTAT), передает ANSA .

Согласно отчету, начиная с 20 февраля, когда был зафиксирован первый летальный случай от коронавируса, и до конца марта смертность в Италии возросла на 25 354 летальных случаев, до 90 946. Средний показатель смертности с 2015 по 2019 год составляет 65 592.

В наиболее пострадавших от пандемии провинциях зафиксировали высокие показатели смертности: Бергамо (568%), Кремона (391%), Лоди (37,1%), Брешиа (29,1%) и Пьяченца (264%).

Наибольшие показатели смертности отмечены среди мужчин всех возрастных группах, за исключением 0-19 лет.

Напомним, что 3 мая в Италии зафиксировали наименьшее количество летальных случаев за месяц. За сутки от коронавируса умерли 174 человека.

Общее количество умерших возросло до 28 884 человек. Всего в Италии зарегистрировано 210 717 случаев коронавируса.

С 4 мая Италия начала постепенный выход из карантина, в частности, позволили работу компаний, производящих продукцию на экспорт.