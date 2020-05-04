Смертность в Италии в марте выросла почти на 50%
Об этом говорится в сообщении Высшего института здравоохранения (ISS) и Национального института статистики (ISTAT), передает ANSA .
Согласно отчету, начиная с 20 февраля, когда был зафиксирован первый летальный случай от коронавируса, и до конца марта смертность в Италии возросла на 25 354 летальных случаев, до 90 946. Средний показатель смертности с 2015 по 2019 год составляет 65 592.
В наиболее пострадавших от пандемии провинциях зафиксировали высокие показатели смертности: Бергамо (568%), Кремона (391%), Лоди (37,1%), Брешиа (29,1%) и Пьяченца (264%).
Наибольшие показатели смертности отмечены среди мужчин всех возрастных группах, за исключением 0-19 лет.
Напомним, что 3 мая в Италии зафиксировали наименьшее количество летальных случаев за месяц. За сутки от коронавируса умерли 174 человека.
Общее количество умерших возросло до 28 884 человек. Всего в Италии зарегистрировано 210 717 случаев коронавируса.
С 4 мая Италия начала постепенный выход из карантина, в частности, позволили работу компаний, производящих продукцию на экспорт.
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