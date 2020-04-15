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Espreso.tvОбществоУ нардепа Новинского подтвердили коронавирус

У нардепа Новинского подтвердили коронавирус


фото: www.slovoidilo.ua
У народного депутата Вадима Новинского диагностировали коронавирус COVID-19

Об этом Новинский сообщил в Facebook.

"Согласно требованиям МЗ провести проверку контактов людей, у которых обнаружено COVID-19, сегодня прошел тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат. Мое состояние в норме, я не чувствую никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компютерная томография легких не определила отклонений от нормы. К повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением. во избежание различного рода кривотолков и спекуляций я решил объявить об этом сам ", - написал Новинский.

Нардеп отметил, что все, с кем он контактировал в последнее время, также пройдут тестирование.

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