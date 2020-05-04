На Днепропетровщине зафиксировали 18 новых случаев COVID-19

4 мая, 2020, 19:03

В Днепропетровской области по состоянию на 18:00, 4 мая лабораторно подтверждены 18 новых случаев инфицирования коронавирусом

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Отмечается, что новые случаи заражения коронавирусом обнаружены в Кривом Роге, Днипре, Каменском, Подгородном, в Днепровском районе, Покровском районе и Софиевском районе.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Днепропетровской области составляет 478 случая.

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