12 работников скорой помощи заболели COVID-19 в Ивано-Франковской области - председатель ОГА

4 мая, 2020, 17:10

В Ивано-Франковской области на COVID-19 заболели 12 работников областного клинического центра экстренной медицинской помощи

Об этом сообщил председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив, передает РБК-Украина.

"Если взять Ивано-Франковское отделение экстренной медицинской помощи, то в самом Ивано-Франковске шесть больных, по всей области - 12", - заявил Федоров.