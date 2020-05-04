12 работников скорой помощи заболели COVID-19 в Ивано-Франковской области - председатель ОГА
4 мая, 2020, 17:10
В Ивано-Франковской области на COVID-19 заболели 12 работников областного клинического центра экстренной медицинской помощи
Об этом сообщил председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив, передает РБК-Украина.
"Если взять Ивано-Франковское отделение экстренной медицинской помощи, то в самом Ивано-Франковске шесть больных, по всей области - 12", - заявил Федоров.
- Медики Винницкой центральной районной больницы, которая определена заведением госпитальной базы по лечению больных коронавирус, провели акцию протеста из-за мизерных доплат за работу с инфицированными пациентами.
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