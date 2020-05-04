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Espreso.tvОбщество12 работников скорой помощи заболели COVID-19 в Ивано-Франковской области - председатель ОГА

12 работников скорой помощи заболели COVID-19 в Ивано-Франковской области - председатель ОГА


фото: reuters
В Ивано-Франковской области на COVID-19 заболели 12 работников областного клинического центра экстренной медицинской помощи

Об этом сообщил председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив, передает РБК-Украина.

"Если взять Ивано-Франковское отделение экстренной медицинской помощи, то в самом Ивано-Франковске шесть больных, по всей области - 12", - заявил Федоров.

  • Медики Винницкой центральной районной больницы, которая определена заведением госпитальной базы по лечению больных коронавирус, провели акцию протеста из-за мизерных доплат за работу с инфицированными пациентами.

 

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