Мэры не могут отменять карантин в конкретном городе, - Степанов

Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Это решение не основывается на том или ином видении чиновников, для того, чтобы выходить с такими инициативами МЗ собирает соответствующих специалистов, эпидемиологов, вирусологов, смотрим на международную практику и потом уже на основе советов наших специалистов делаем те или иные предложения. Какую аргументацию начали использовать те или иные мэры городов мне не известно. По крайней мере, к нам за консультациями или к специалистам на местах они не обращались, поэтому это чисто политическое решение ", - сказал Степанов.

По его словам, при решении вопроса о выходе из карантина во внимание также принимается количество заболевания, течение болезни, все зависит от региона, тестирований и других факторов.

Степанов добавил, что понимает свою ответственность за это.

Министр отметил, что с юридической точки зрения - это нарушение закона, потому что у органов местного самоуправления нет таких полномочий.

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