В Украине разрешат проведение плановых операций, - Степанов

4 мая, 2020, 10:01

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Кабинет министров разрешил проведение плановых операций, запрещенных на время карантина

Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Сегодня во время правительственного совещания мной было инициировано проведение внеочередного заседания правительства. Как вы знаете, на время карантина были запрещены плановые операции. В том числе госпитализации. Таким образом было принято постановление правительства, которое вносит изменения в 211. Уже сразу после опубликования, думаю завтра, у нас в стране будут решены проведения плановых операций, плановых госпитализаций исключительно по жизненным показаниям. То есть, если проведение этих операции необходимо человеку, для снижения риска жизни и здоровью человека", - сообщил Степанов.

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