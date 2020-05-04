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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: за сутки обнаружили 418 новых случаев

Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 418 новых случаев

По состоянию на утро понедельника, 4 мая, в Украине 12 331 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19

Об этом передает СНБО.

За сутки зафиксировано 428 новых случаев.

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