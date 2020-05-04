Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 418 новых случаев
4 мая, 2020, 09:24
По состоянию на утро понедельника, 4 мая, в Украине 12 331 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Об этом передает СНБО.
За сутки зафиксировано 428 новых случаев.
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