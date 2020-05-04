Евросоюз выделит миллиард евро на разработку вакцины от COVID-19

4 мая, 2020, 17:38

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в понедельник пообещала, что ЕС выделит 1 млрд евро на финансирование международных усилий по разработке вакцины от коронавируса

Об этом она заявила, открывая международную донорскую онлайн-конференцию для сбора средств на поиск вакцины, сообщает Европейская правда.

Объявляя о решении, фон дер Ляен сказала, что миру придется жить с вирусом, пока не будет разработана вакцина.

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Во время своего выступления Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш подчеркнул, что вакцина и другие методы лечения COVID-19 должны быть доступными для людей во всем мире.