Евросоюз выделит миллиард евро на разработку вакцины от COVID-19
4 мая, 2020, 17:38
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в понедельник пообещала, что ЕС выделит 1 млрд евро на финансирование международных усилий по разработке вакцины от коронавируса
Об этом она заявила, открывая международную донорскую онлайн-конференцию для сбора средств на поиск вакцины, сообщает Европейская правда.
Объявляя о решении, фон дер Ляен сказала, что миру придется жить с вирусом, пока не будет разработана вакцина.
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Во время своего выступления Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш подчеркнул, что вакцина и другие методы лечения COVID-19 должны быть доступными для людей во всем мире.
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