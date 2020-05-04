На разработку вакцины от коронавируса могут уйти годы, - глава Минздрава Германии

4 мая, 2020, 17:08

На разработку вакцины от коронавируса могут уйти годы, заявил глава Минздрава Германии Йенс Шпан

"На это могут уйти годы, ведь могут произойти неудачи, как мы уже видели в случаях с другими вакцинами", - сказал он в эфире немецкого телеканала ARD, пишет DW.

В то же время, Шпан подчеркнул, что будет рад, если вакцину удастся разработать за несколько месяцев.

Он добавил, что разработка вакцины "является тяжелым вызовом в медицине".

Читайте также: Американский фармацевтический гигант обещает миллионы доз вакцины от коронавируса до конца года

На данный момент число случаев коронавируса по всему миру превысило 3,5 млн человек. Более 248 тысяч человек скончались, более 1,1 млн пациентов выздоровели.

Во многих странах начали разрабатывать вакцину от COVID-19.

Британские ученые ожидают, что вакцина против коронавируса может появиться до конца 2020 года.

В США клинические исследования вакцины против COVID-19 начались в середине марта. Уверенность в появлении вакцины до конца текущего года выразил и американский лидер Дональд Трамп.