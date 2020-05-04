На разработку вакцины от коронавируса могут уйти годы, - глава Минздрава Германии
"На это могут уйти годы, ведь могут произойти неудачи, как мы уже видели в случаях с другими вакцинами", - сказал он в эфире немецкого телеканала ARD, пишет DW.
В то же время, Шпан подчеркнул, что будет рад, если вакцину удастся разработать за несколько месяцев.
Он добавил, что разработка вакцины "является тяжелым вызовом в медицине".
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На данный момент число случаев коронавируса по всему миру превысило 3,5 млн человек. Более 248 тысяч человек скончались, более 1,1 млн пациентов выздоровели.
Во многих странах начали разрабатывать вакцину от COVID-19.
Британские ученые ожидают, что вакцина против коронавируса может появиться до конца 2020 года.
В США клинические исследования вакцины против COVID-19 начались в середине марта. Уверенность в появлении вакцины до конца текущего года выразил и американский лидер Дональд Трамп.
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