Не понимаю, почему "Эпицентр" продолжил работу, а парикмахерские - нет, - Гончарук
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
По словам Гончарука, карантин в Украине является непропорциональным.
"Я не понимаю, почему "Эпицентр" с определенными ограничениями может работать, например, а парикмахерская - нет. Мне непонятно это. Я думаю, что много таких непродуманных вещей", - сказал Гончарук.
По его словам, если правительство в ближайшее время не ослабит карантин, то он прекратится сам.
"То, что я наблюдаю на улицах и из разговоров с моими друзьями, коллегами, а я много общаюсь с разными людьми, из разных регионов в том числе, я вижу, что люди не то, чтобы очень устали, у них просто ресурсы заканчиваются сидеть на карантине. В этом плане я думаю, что нужно выходить из карантина как можно скорее ", - отметил Гончарук.
- Напомним, 31 марта Гончарук заявил, что на президента Зеленского оказывалось давление с целью увольнения правительства из-за негативного освещения работы Кабмина на телеканалах, принадлежащих олигархам.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-