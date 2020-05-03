Не понимаю, почему "Эпицентр" продолжил работу, а парикмахерские - нет, - Гончарук

3 мая, 2020, 20:35

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что не понимает, почему в условиях карантина разрешено работать гипермаркетам, а малым предпринимателям - запрещено

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

По словам Гончарука, карантин в Украине является непропорциональным.

"Я не понимаю, почему "Эпицентр" с определенными ограничениями может работать, например, а парикмахерская - нет. Мне непонятно это. Я думаю, что много таких непродуманных вещей", - сказал Гончарук.

По его словам, если правительство в ближайшее время не ослабит карантин, то он прекратится сам.

"То, что я наблюдаю на улицах и из разговоров с моими друзьями, коллегами, а я много общаюсь с разными людьми, из разных регионов в том числе, я вижу, что люди не то, чтобы очень устали, у них просто ресурсы заканчиваются сидеть на карантине. В этом плане я думаю, что нужно выходить из карантина как можно скорее ", - отметил Гончарук.

Напомним, 31 марта Гончарук заявил, что на президента Зеленского оказывалось давление с целью увольнения правительства из-за негативного освещения работы Кабмина на телеканалах, принадлежащих олигархам.

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