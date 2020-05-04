Беспилотники дезинфицировать Киев от коронавируса
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Город использует для дезинфекции и беспилотные технологии - дроны. Такую технологию уже протестировали на заводе по переработке мусора" Энергия "и в" Киевпастранс ". Технология минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания вируса, наиболее угрожающими местами. Также она эффективно покрывает площадь обработки и экономит время ", - сказал Кличко.
По словам мэра, обычно эти беспилотники используют для обработки полей пестицидами.
В городской администрации также продемонстрировали, как дроны с жидкостью для дезинфекции обрабатывают трамваи.
"Сегодня они задействованы для дезинфекции промышленных территорий в городе", - отметил Кличко.
Он добавил, что дроны были предоставлены городу бесплатно одной из компаний-производителей.
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