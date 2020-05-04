В Виннице медики протестовали из-за размера доплаты за работу с зараженными коронавирусом пациентами
Об этом сообщает издание " 33 канал".
"Обещанных президентом и правительством доплат медики Винницкой центральной районной больницы, которая сейчас определена как больница первой очереди для пациентов с коронавирусом, так и не получили. Поэтому вышли сегодня, 4 мая, на акцию протеста", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, протестную акцию медики устроили во дворе больницы. В частности, они возмущались мизерными доплатами за работу с пациентами с коронавирусом.
На видео одна из старших медсестер сообщила, что отдельные врачи и медсестры получили по 86 копеек и по 1,68 грн доплаты за месяц. Она заявила, что администрация больницы обвиняет в этом старших медсестер, которые якобы неверно подготовили табели на оплату труда. В то же время, начмед больницы одной из причин низких начислений доплат называет ожидание администрацией законодательной базы, которая бы позволила осуществить надлежащие начисления и выплаты.
С коллективом больницы встретились представители районной власти. Они заверили медиков, что ситуация будет урегулирована до конца текущей недели. Участники акции пообещали повторно прибегнуть к протестам, если это обещание не будет выполнено.
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