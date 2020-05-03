Из-за пандемии американский миллиардер избавился от всех акций авиакомпаний

3 мая, 2020, 20:20

Американский миллиардер Уоррен Баффет заявил, что из-за пандемии коронавируса продал все акции авиакомпаний

Об этом сообщает "Голос Америки" .

Глава Berkshire Hathaway заявил, что его холдинг из-за пандемии коронавирусной инфекции продал все имеющиеся у него акции авиаперевозчиков США.

Речь идет об акциях American Airlines, Southwest Airlines, Delta Airlines и United Airlines. В первых двух холдингу на конец 2019 года принадлежало по 10 процентов, в Delta Airlines и United Airlines - 11 и 9 процентов соответственно.

Предприниматель указал, что для авиакомпаний мир изменился, и этой сфере нанесен серьезный ущерб. Действующие ограничения связаны с событиями, которые мы не можем контролировать, добавил Баффет, одновременно выразив надежду, что ситуация исправится достаточно быстро.

Также была представлена корпоративная отчетность Berkshire Hathaway за первый квартал. По итогам этого периода чистые убытки американского холдинга превысили $ 49 млрд. За такой же период 2019 года компания имела прибыль, которая оценивалась в более чем $ 21 млрд.

Berkshire Hathaway имеет крупные пакеты акций в десятках компаний. Среди них ведущие банки и производители техники. Уоррен Баффетт, согласно последним оценкам агентства Bloomberg, занимает пятое место в списке самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в $ 72 млрд.

Напомним, 19 апреля Международная ассоциация воздушного транспорта заявила, что убытки авиакомпаний из-за пандемии коронавируса достигнут $ 314 млрд .

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