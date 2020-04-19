Аналитики прогнозируют катастрофические убытки авиакомпаний из-за пандемии

19 апреля, 2020, 18:08

Международная ассоциация воздушного транспорта заявила, что убытки авиакомпаний из-за пандемии коронавируса достигнут $ 314 млрд

Об этом сообщает "Экономическая правда" .

По обновленному прогнозу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), прибыль авиакомпаний из-за кризиса, связанного с COVID-19, в 2020 году снизится на 55% или на $ 314 млрд, по сравнению с показателем 2019 года.

Предыдущий прогноз от 24 марта предусматривал падение заработка авиаперевозчиков на $ 252 млрд или 44%. Однако за несколько недель были введены более строгие ограничения на полеты, и кризис сильнее охватил регионы Африки и Латинской Америки.

Глава IATA Александр де Жюньяк считает маловероятным быстрое восстановление отрасли к прежним показателям и прогнозирует, что оно будет постепенным.

По прогнозу ассоциации, кризис может привести к увольнению 25 млн работников из 65,5 млн людей, работающих в авиационной отрасли и смежных сегментах экономики.

Больше всего это коснется Азиатско-Тихоокеанского региона, где работу могут потерять 11,2 млн человек, и Европы - с потерей рабочих мест в объеме 5,6 млн.

Напомним, 16 марта стало известно, что большинство авиакомпаний мира могут обанкротиться до конца мая, если власти не предпримут мер по поддержке отрасли.

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