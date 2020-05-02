В Италии за сутки смертность от Covid-29 увеличилась почти вдвое

2 мая, 2020, 21:36

За прошедшие 24 часа в Италии зафиксированы 474 смерти среди лиц, у которых была диагностирована коронавирусная болезнь

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на данные Управления гражданской защиты Италии, передает Еспресо.TV.

Сейчас общее количество умерших от COVID-19 за время эпидемии в Италии составила 28 710 человек, из них информация о 474 смертях поступила за прошедшие сутки.

Это - существенный рост по сравнению с предыдущими днями. Так, накануне сообщалось о 269 жертвах эпидемии, причем речь шла о продолжительном постепенном уменьшении уровня смертности с каждым днем. Больше смертей, чем за последние сутки, фиксировалось только 21 апреля, когда число погибших превысило 500 человек.

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