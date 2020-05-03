В России за сутки зафиксировано рекордное количество больных коронавирусом
Об этом сообщает ТАСС.
Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10633, сейчас насчитывается 134 687 инфицированных во всех регионах страны, Россия обошла Францию и вышла на шестое место в мире по количеству случаев заражения.
Выздоровели в настоящее время 16 639 человек, 1280 человек умерли.
Согласно последним данным, суточный рост составил 8,6%. Отмечается, что 5345 (50,3%) новых зафиксированных случаев определены как бессимптомные. Новые случаи выявлены в 85 регионах, в том числе 5948 случаев в Москве (суточный рост составил 9,5%), 822 - в Московской области, 295 - в Санкт-Петербурге, 252 - в Нижегородской области, 238 - в Мурманской области, 136 - в Дагестане.
- Напомним, по состоянию на 2 мая в России зарегистрировано более 9623 новых случая коронавирусной инфекции. Рекорд побит третий день подряд.
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