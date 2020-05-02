В России уже третий день регистрируют рекордное количество зараженных коронавирусом

2 мая, 2020, 15:56

За минувшие сутки в России зарегистрировано более 9 623 новых случая коронавирусной инфекции. Рекорд побит третий день подряд

Об этом в субботу, 2 мая 2020 года, сообщает правительственный оперативный штаб, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Covid-19 - 9 623 в 83 регионах, в частности обнаружены активно 4 488 (46,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперштаба.

В целом случаев заражения в России за весь период - 124 054 (+8,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, уточняют в штабе.

Накануне, 1 мая, суточный прирост составил 7,9 тыс. новых случаев коронавируса, 30 апреля суточный прирост впервые превысил 7 тысяч.

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В Москве - 5 358 новых случаев Covid-19 за сутки, говорится в сообщении штаба. Следовательно, общее количество зарегистрированных в столице диагнозов возросло до 62 658.

За последние сутки в России подтверждены 57 летальных случаев с коронавирусом, из них в Москве - 37. Количество летальных исходов по сравнению с прошлыми сутками уменьшилось более чем в 1,5 раза: 1 мая было 96 умерших, 30 апреля - 101, 29 апреля - 108 . Общее количество зарегистрированных летальных случаев в России теперь составляет 1 222.

Выписано по выздоровлению 1 793 человека за минувшие сутки, из этого числа в Москве - 608. Общее количество тех, кто выздоровели, выросло до 15 013 человек.

Напомним, Covid-19 заразился новый российский премьер Михаил Мишустин.

Вместе с тем, по сообщениям независимого профсоюза медработников "Альянс врачей", власти страны не обеспечивают врачей, фельдшеров, медбратьев и санитаров средствами индивидувальних защиты в должном количестве и препятствуют это делать волонтерам.

3 апреля руководительницу "Альянса" Анастасию Васильеву задержали силовики, после чего ее били и душили.

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