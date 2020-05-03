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Espreso.tvОбществоВ МЗ рассказали, когда в Украине заработают парикмахерские и салоны красоты

В МЗ рассказали, когда в Украине заработают парикмахерские и салоны красоты


фото: Укрінформ
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что салоны красоты и парикмахерские в Украине заработают 11 мая

Об этом Степанов рассказал на брифинге 3 марта, сообщает "Апостроф" .

По его словам, в Украине будут ослаблять карантин.

"Если говорить о количестве заболеваний каждый день, то уже 17 дней подряд мы наблюдаем заболеваемость в рамках от 400 до 600 человек в сутки. Мы считаем, что наши противоэпидемические и карантинные мероприятия дали свой результат. Этот результат заключается в том, что у нас не существует очень серьезных вспышек, которые сразу сказались на способности оказывать помощь медицинской системы ", - сказал Степанов.

Он выразил уверенность, что в случае соблюдения рекомендаций МЗ эпидемия пойдет на спад. Поэтому с 11 мая позволят гулять в парках, откроют некоторые магазины, салоны и парикмахерские. Однако обязательными останутся маски, дезинфекция и соблюдение дистанции.

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