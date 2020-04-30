"Можем их открыть с уверенностью, что не будет распространения коронавируса": Степанов о работе рынков

30 апреля, 2020, 09:55

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что открытие продовольственных рынков было взвешенным шагом. Правительство нашло выход, каким образом их открыть и в то же время быть уверенными, что не будет распространения коронавируса

Об этом он заявил во время брифинга МЗ, 30 апреля, передает Еспресо.TV.

Глава МЗ отметил, что открытие рынков было взвешенным шагом, а все мероприятия направлены на предупреждение распространения коронавируса.

"Открытие продовольственных рынков, которое мы сделали, в том числе из-за принятия нашего постановления, было очень взвешенным шагом. Это было сочетание соблюдения максимальных мер, которые были направлены на невозможность распространения коронавирусной болезни. То есть, все санитарные карантинные нормы, которые пройдут во время работы рынка ", - заявил Степанов.

Глава Минздрава отметил, что рынки, на которых продается около 80% сельскохозяйственной продукции, очень важны для экономики.

"С другой стороны мы понимаем, что рынки, на которых продается около 80% сельскохозяйственной продукции очень важны для нашей экономики и очень важны для цен на эти продукты питания. Мы нашли выход, каким образом мы можем их открыть, в то же время быть уверенными , что не будет распространения коронавирусной болезни ", - сообщил Степанов.

Степанов также отметил, что открытие других магазинов, смягчения карантина, в том числе для малого бизнеса, планируется уже с 11 мая. Оно будет касаться и магазинов, и парикмахерских, и других бытовых вещей.

Напомним, по состоянию на 9:00 четверга, 30 апреля, в Украине зафиксировано 10 406 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 261 - смертельный, 1238 пациентов выздоровели.

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