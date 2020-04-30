"Можем их открыть с уверенностью, что не будет распространения коронавируса": Степанов о работе рынков
Об этом он заявил во время брифинга МЗ, 30 апреля, передает Еспресо.TV.
Глава МЗ отметил, что открытие рынков было взвешенным шагом, а все мероприятия направлены на предупреждение распространения коронавируса.
"Открытие продовольственных рынков, которое мы сделали, в том числе из-за принятия нашего постановления, было очень взвешенным шагом. Это было сочетание соблюдения максимальных мер, которые были направлены на невозможность распространения коронавирусной болезни. То есть, все санитарные карантинные нормы, которые пройдут во время работы рынка ", - заявил Степанов.
Глава Минздрава отметил, что рынки, на которых продается около 80% сельскохозяйственной продукции, очень важны для экономики.
"С другой стороны мы понимаем, что рынки, на которых продается около 80% сельскохозяйственной продукции очень важны для нашей экономики и очень важны для цен на эти продукты питания. Мы нашли выход, каким образом мы можем их открыть, в то же время быть уверенными , что не будет распространения коронавирусной болезни ", - сообщил Степанов.
- Напомним, по состоянию на 9:00 четверга, 30 апреля, в Украине зафиксировано 10 406 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 261 - смертельный, 1238 пациентов выздоровели.
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