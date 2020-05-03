В центре Одессы почтили украинских героев 2 мая

3 мая, 2020, 22:58

В эти выходные на перекрестке одесских улиц Дерибасовская и Преображенская, на месте народного мемориала, посвященного первым погибшим во время трагических событий 2 мая 2014 года, появилось много цветов

Об этом со ссылкой на Одесский курьер передает Еспресо.TV.

Одесситы шли туда с самого утра субботы. Из-за карантина люди приходили сюда не организовано, а в одиночку, по двое, по трое - не больше.

Именно здесь потеряли свои жизни жители Одессы - майдановец Андрей Бирюков и десятник "Правого сектора" Игорь Иванов.

Их застрелили из огнестрельного оружия пророссийские боевики.