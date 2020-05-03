В центре Одессы почтили украинских героев 2 мая
3 мая, 2020, 22:58
В эти выходные на перекрестке одесских улиц Дерибасовская и Преображенская, на месте народного мемориала, посвященного первым погибшим во время трагических событий 2 мая 2014 года, появилось много цветов
Об этом со ссылкой на Одесский курьер передает Еспресо.TV.
Одесситы шли туда с самого утра субботы. Из-за карантина люди приходили сюда не организовано, а в одиночку, по двое, по трое - не больше.
Именно здесь потеряли свои жизни жители Одессы - майдановец Андрей Бирюков и десятник "Правого сектора" Игорь Иванов.
Их застрелили из огнестрельного оружия пророссийские боевики.
- Напомним, народные депутаты из "Слуги народа" Алексей Леонов, Артем Дмитрук и от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Юрий Бойко , Николай Скорик принесли цветы на место гибели сепаратистов, сторонников провозглашения "Одесской народной республики".
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-