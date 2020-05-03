Россия требует от США выплатить $ 660 тыс. за предоставленную "гуманитарную помощь", - АВС
Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на официальные источники, а также данные о получении груза, передает Еспресо.TV .
"Россия выставила счет для США на сумму почти $ 660 тыс. за доставку медицинской помощи в прошлом месяце, которая включала тысячи предметов, которые обычно не используются больницами, включаючно с противогазами для защиты во время химической войны, а также перчатками для бытовой чистки", - отмечается в сообщении.
По данным двух американских должностных лиц, в состав груза также входило 45 аппаратов искусственного дыхания, которые невозможно было сразу подключить из-за различных систем электропитания в РФ и США.
Как отмечает телеканал, не понятно, насколько полезной для местных больниц была эта поставка, которую Россия назвала "гуманитарной помощью".
Федеральное правительство США в свою очередь заявило, что передал груз штатам Нью-Йорк и Нью-Джерси.
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