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Espreso.tvМирРоссия требует от США выплатить $ 660 тыс. за предоставленную "гуманитарную помощь", - АВС

Россия требует от США выплатить $ 660 тыс. за предоставленную "гуманитарную помощь", - АВС

иллюстративное
фото: theatlantic.com
Российская Федерация выставила США счет за товары, которые она назвала "гуманитарной помощью". Более того, часть этих предметов медицинского применения были непригодны для борьбы с COVID-19

Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на официальные источники, а также данные о получении груза, передает Еспресо.TV .

"Россия выставила счет для США на сумму почти $ 660 тыс. за доставку медицинской помощи в прошлом месяце, которая включала тысячи предметов, которые обычно не используются больницами, включаючно с противогазами для защиты во время химической войны, а также перчатками для бытовой чистки", - отмечается в сообщении.

По данным двух американских должностных лиц, в состав груза также входило 45 аппаратов искусственного дыхания, которые невозможно было сразу подключить из-за различных систем электропитания в РФ и США.

Как отмечает телеканал, не понятно, насколько полезной для местных больниц была эта поставка, которую Россия назвала "гуманитарной помощью".

Федеральное правительство США в свою очередь заявило, что передал груз штатам Нью-Йорк и Нью-Джерси.

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