"Шахтер" решил оставить Реброва без лучшего бомбардира
3 марта, 2020, 13:14
"Шахтер" может вернуть из аренды в венгерском "Ференцварош" Александр Зубкова и отправить украинца в итальянскую "Сампдорию"
Об этом сообщает "Футбол 24" .
Зубков, который принадлежит "Шахтеру" и играет в Венгрии на правах аренды, попал в сферу интересов "Сампдории", которая готова заплатить за украинском, 3-5 млн евро.
"Шахтер" готов досрочно вернуть хавбека с "Ференцвароша", если будет возможность отправить его в серию A, где им ранее также интересовались "Фиорентина", "Болонья" и "Дженоа".
В нынешнем сезоне Зубков провел 33 матча, забил 9 голов и является лучшим бомбардиром "Ференцвароша", который тренирует украинец Сергей Ребров.
Кроме "Шахтера" и "Ференцвароша" 23-летний полузащитник выступал за "Мариуполь".
- 20 февраля стало известно, что другой полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин отказался менять украинское гражданство на венгерское.
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