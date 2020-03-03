 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Шахтер" решил оставить Реброва без лучшего бомбардира

"Шахтер" решил оставить Реброва без лучшего бомбардира


фото: fradi.hu
"Шахтер" может вернуть из аренды в венгерском "Ференцварош" Александр Зубкова и отправить украинца в итальянскую "Сампдорию"

Об этом сообщает "Футбол 24" .

Зубков, который принадлежит "Шахтеру" и играет в Венгрии на правах аренды, попал в сферу интересов "Сампдории", которая готова заплатить за украинском, 3-5 млн евро.

"Шахтер" готов досрочно вернуть хавбека с "Ференцвароша", если будет возможность отправить его в серию A, где им ранее также интересовались "Фиорентина", "Болонья" и "Дженоа".

В нынешнем сезоне Зубков провел 33 матча, забил 9 голов и является лучшим бомбардиром "Ференцвароша", который тренирует украинец Сергей Ребров.

Кроме "Шахтера" и "Ференцвароша" 23-летний полузащитник выступал за "Мариуполь".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 марта, 2020 вторник

больше новостей

3 марта, 2020 вторник

2 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать