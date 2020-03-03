"Шахтер" решил оставить Реброва без лучшего бомбардира

3 марта, 2020, 13:14

"Шахтер" может вернуть из аренды в венгерском "Ференцварош" Александр Зубкова и отправить украинца в итальянскую "Сампдорию"

Об этом сообщает "Футбол 24" .

Зубков, который принадлежит "Шахтеру" и играет в Венгрии на правах аренды, попал в сферу интересов "Сампдории", которая готова заплатить за украинском, 3-5 млн евро.

"Шахтер" готов досрочно вернуть хавбека с "Ференцвароша", если будет возможность отправить его в серию A, где им ранее также интересовались "Фиорентина", "Болонья" и "Дженоа".

В нынешнем сезоне Зубков провел 33 матча, забил 9 голов и является лучшим бомбардиром "Ференцвароша", который тренирует украинец Сергей Ребров.

Кроме "Шахтера" и "Ференцвароша" 23-летний полузащитник выступал за "Мариуполь".