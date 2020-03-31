Гончарук заявил, что Зеленский его уволил из-за борьбы с коррупцией
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что президент Владимир Зеленский якобы уволил его и большинство его кабинета в начале этого месяца после того, как он пресек интересы нескольких влиятельных инсайдеров в украинской экономике, пишет NY Times .
"Наше увольнение я связываю, прежде всего, с нашей систематической борьбой с коррупцией. Мы вмешивались во многие коррупционные схемы людей и не всем это понравилось", - заявил Гончарук.
По мнению Гончарука, преданность Зеленского борьбе с коррупцией пока можно подвергнуть сомнению. Он также считает, что на президента оказывалось давление с целью увольнения правительства из-за негативного освещения работы Кабмина на телеканалах, принадлежащих олигархам.
Экс-премьер также высказался об украинских олигархах, которые зарабатывают на простых украинцах.
"Прибыль уже приватизирована; все убытки ложатся на плечи налогоплательщиков", - сказал Гончарук.
При этом NY Times отмечает, что олигархи продолжают контролировать 3754 государственные компании страны через "смотрящих".
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