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Espreso.tvОбществоГончарук заявил, что Зеленский его уволил из-за борьбы с коррупцией

Гончарук заявил, что Зеленский его уволил из-за борьбы с коррупцией


фото: ua.news
Бывший премьер считает, что на президента оказывалось давление с целью увольнения правительства из-за негативного освещения работы Кабмина на телеканалах, принадлежащих олигархам

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что президент Владимир Зеленский якобы уволил его и большинство его кабинета в начале этого месяца после того, как он пресек интересы нескольких влиятельных инсайдеров в украинской экономике, пишет NY Times .

"Наше увольнение я связываю, прежде всего, с нашей систематической борьбой с коррупцией. Мы вмешивались во многие коррупционные схемы людей и не всем это понравилось", - заявил Гончарук.

По мнению Гончарука, преданность Зеленского борьбе с коррупцией пока можно подвергнуть сомнению. Он также считает, что на президента оказывалось давление с целью увольнения правительства из-за негативного освещения работы Кабмина на телеканалах, принадлежащих олигархам.

Экс-премьер также высказался об украинских олигархах, которые зарабатывают на простых украинцах.

"Прибыль уже приватизирована; все убытки ложатся на плечи налогоплательщиков", - сказал Гончарук.

При этом NY Times отмечает, что олигархи продолжают контролировать 3754 государственные компании страны через "смотрящих".

 

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