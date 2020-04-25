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Espreso.tvМирНевзирая на коронавирус: Лукашенко устроил в Беларуси общереспубликанский субботник

Невзирая на коронавирус: Лукашенко устроил в Беларуси общереспубликанский субботник


фото: belta.by
Несмотря на вспышку заболеваемости COVID-19, по всей Беларуси прошли субботники

Об этом сообщает БЕЛТА .

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился на "республиканский субботник" в поселок Лясковичи, который расположен на территории Национального парка "Припятский" и пострадали в результате катастрофы на ЧАЭС.

Лукашенко вместе с другими высаживал саженцы сосны в парке и сказал, что "нужно восстанавливать лесную массу на этой площади". С целью восстановления лесной массы на площади в 1,5 га в парке высадят несколько тысяч саженцев сосны.

По его словам, нет причин откладывать или отменять республиканский субботник, ведь люди все равно работают в пятницу, и если они придут на работу в субботу, то это ни на что не повлияет.

Также госорганы, местные власти и другие организации проводят субботник на рабочих местах, убирают территории городов, готовят детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону.

Ежегодно в двадцатых числах апреля Лукашенко обычно посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

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