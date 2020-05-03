 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирКоронавирусом заболел глава МВД Молдовы

Коронавирусом заболел глава МВД Молдовы


фото: facebook
Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заболел COVID-19

Об этом сам Павел Войку сообщил в facebook.

Как отметил глава МВД Молдовы, у него легкая форма заболевания, которая не влияет на его работу в качестве министра.

"Чтобы предотвратить появление ложной информации в СМИ, я хочу подтвердить тот факт, что после процедуры тестирования на заражение новым типом вируса вчера я показал положительный результат с легкой формой COVID-19. Моя госпитализация не потребовалась, и сейчас я нахожусь дома на самоизоляции, мое здоровье в удовлетворительном состоянии ", - написал Войку.

По состоянию на 3 мая в Молдове подтвердили более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом, 124 пациенты умерли, 1334 - выздоровели.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 мая, 2020 воскресенье

2 мая, 2020 суббота

больше новостей

3 мая, 2020 воскресенье

2 мая, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать