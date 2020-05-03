Коронавирусом заболел глава МВД Молдовы

3 мая, 2020, 16:26

Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заболел COVID-19

Об этом сам Павел Войку сообщил в facebook.

Как отметил глава МВД Молдовы, у него легкая форма заболевания, которая не влияет на его работу в качестве министра.

"Чтобы предотвратить появление ложной информации в СМИ, я хочу подтвердить тот факт, что после процедуры тестирования на заражение новым типом вируса вчера я показал положительный результат с легкой формой COVID-19. Моя госпитализация не потребовалась, и сейчас я нахожусь дома на самоизоляции, мое здоровье в удовлетворительном состоянии ", - написал Войку.

По состоянию на 3 мая в Молдове подтвердили более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом, 124 пациенты умерли, 1334 - выздоровели.

Напомним, 30 апреля у премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружили коронавирус .

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine