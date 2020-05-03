Спецслужбы Запада обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе, - австралийская The Daily Telegraph

3 мая, 2020, 16:55

Разведывательные ведомства Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Великобритании считают власти Китая виновными в том, что они намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке эпидемии Covid-19

Об этом сообщает таблоид The Daily Telegraph (Сидней, Австралия), со ссылкой на 15-страничный доклад, подготовленный альянсом специальных служб "Пять глаз", передает Еспресо.TV.

В документе утверждается, что официальный Пекин скрывал новости о вирусе, заставляя врачей молчать или "исчезать", уничтожал доказательства его наличия в лабораториях и отказывался предоставлять образцы вируса международным ученым, работавшим над созданием вакцины. Спецслужбы выяснили, что 3 января 2020 года Национальный комитет здравоохранения Китая приказал уничтожить образцы коронавируса и не публиковать информацию о неизвестной инфекции. Они считают, что китайские власти еще в начале декабря 2019 года знала, что вирус передается от человека к человеку, но публично признали это только 20 января.

В докладе утверждается, что еще в 2013 году профессор Ши Чженли из Уханьского института вирусологии обнаружила в пещере провинции Юньнань образцы коронавируса, которые на 96,2% идентичны SARS-CoV-2 - вируса, который вызвал коронавирусную инфекцию Covid-19. В дальнейшем ученые работали над синтезом вируса в лабораторных условиях. В ноябре 2015 года китайская ученые совместно с университетом Северной Каролины провели исследование, которое показало, что вирус, похожий на SARS, может передаваться от летучих мышей к людям и не поддается лечению в привычный образ.

Ши Чженли рассказала "о бессонных ночах", которые она пережила, заботясь о том, не вытек ли вирус с ее лаборатории. Позже, как она утверждает, выяснялось, что геном коронавируса якобы не совпадает с вирусами, что изучаются в ее лаборатории.

Вместе с тем The Daily Telegraph отмечает, что в разведывательном сообществе пяти стран существуют существенные разногласия относительно происхождения пандемии. Австралия считает, что источником вируса, как утверждает китайские власти, был "мокрый" рынок в Ухане. США же склоняются к версии утечки из лаборатории.