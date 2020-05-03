Германия также требует от Китая объяснить происхождение коронавируса

3 мая, 2020, 21:06

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас призвал власти Китая объяснить происхождение COVID-19

Об этом сообщает DW .

"Весь мир заинтересован, чтобы было установлено точное происхождение вируса. Обоснованные ответы на этот вопрос должна дать наука, а не политика. КНР на данном этапе имеет шанс доказать, насколько прозрачным на самом деле будет его обращение с этой проблемой", - сказал Маас.

Комментарий главы МИД ФРГ появился на фоне подготовки разведывательным альянсом "Пяти глаз", в который входят спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, 15-страничного доклада.

Говорится ней о том, что Пекин мог намеренно скрыть или уничтожить доказательства, касающиеся вспышки COVID-19. В документе, в частности, утверждалось, что правительство КНР, создавая угрозу для других стран, скрывало любые новости о появлении коронавируса.

Так, китайские власти могли заставлять врачей молчать или уничтожать данные о вирусе в лабораториях и отказываться предоставлять биоматериалы зарубежным ученым, работавшим над созданием вакцины.

По мнению авторов доклада, Пекин еще в начале декабря 2019 года имел доказательства передачи инфекции от человека к человеку, однако отрицал этот факт до 20 января 2020 года. Согласно документу, 3 января Национальный комитет здравоохранения Китая дал указание уничтожить образцы коронавируса и не публиковать информацию о неизвестной инфекции.

Напомним, 3 мая в Вашингтоне заявили, что располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру с вирусологической лаборатории в китайском городе Ухань.

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