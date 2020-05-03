# SaveФОП. Поборники ослабления карантина для малого бизнеса вышли на Майдан с одиночными пикетами
Они требовали от властей соблюдения их конституционных прав: на труд и равные условия ведения предпринимательской деятельности, передает Еспресо.TV .
Организаторы акции назвали пять требований, которые, по их мнению, помогут спасти малый бизнес и экономику Украины во время пандемии Covid-19 и обусловленного ею карантина:
1. Снять ограничения и запустить весь бизнес страны, при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований.
2. На законодательном уровне отменить налоги с бизнеса, которому было запрещено вести предпринимательскую деятельность в период карантина.
3. Ввести мораторий на проверки бизнеса, к проведению реформы контролирующих органов.
4. Отменить фискализацию для микропредпринимательства и криминальный "кэш бэк".
5. Ввести льготное кредитование для микробизнеса с однозначными, простыми и четкими условиями выдачи.
Протестующие были в защитных масках и стояли на безопасном расстоянии друг от друга.
Акция прошла мирно. Рядом находились правоохранители.
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