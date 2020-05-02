Стало известно, кого Трамп видит послом США в Украине

2 мая, 2020, 08:00

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп номинировал 71-летнего генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла США в Украине

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Белого дома, передает Еспресо.TV .

"Кейта Дейтона (из Вашингтона) назначить чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине", - отмечается в сообщении.

Сейчас Дейтон занимает должность директора Центра Джорджа Маршалла в городе Гармиш (Германия). Он работает там с 2010 года, сразу после того, как уволился из армии США в звании генерал-лейтенанта.

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Одновременно Дейтон выполняет функции старшего советника по вопросам обороны США по Украине.

Как отмечает пресс-служба главы американского государства, в прошлом Дейтон, среди прочего, занимался Россией, где работал военным атташе в посольстве в Москве, а также Израилем и Палестиной, поскольку занимал там должность координатора по вопросам безопасности от правительства США.

Артиллерист по специальности.

Воевал в Ираке.

Работал директором по проведению операций Разведывательного управления Министерства обороны США (РУМО США).

Владеет немецким и русским языками.

Теперь кандидатуру Дейтона должен одобрить Сенат.

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