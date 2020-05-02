Стало известно, кого Трамп видит послом США в Украине
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Белого дома, передает Еспресо.TV .
"Кейта Дейтона (из Вашингтона) назначить чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине", - отмечается в сообщении.
Сейчас Дейтон занимает должность директора Центра Джорджа Маршалла в городе Гармиш (Германия). Он работает там с 2010 года, сразу после того, как уволился из армии США в звании генерал-лейтенанта.
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Одновременно Дейтон выполняет функции старшего советника по вопросам обороны США по Украине.
Как отмечает пресс-служба главы американского государства, в прошлом Дейтон, среди прочего, занимался Россией, где работал военным атташе в посольстве в Москве, а также Израилем и Палестиной, поскольку занимал там должность координатора по вопросам безопасности от правительства США.
Артиллерист по специальности.
Воевал в Ираке.
Работал директором по проведению операций Разведывательного управления Министерства обороны США (РУМО США).
Владеет немецким и русским языками.
- Теперь кандидатуру Дейтона должен одобрить Сенат.
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