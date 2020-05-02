Нардепы Княжицкий и Синютка передали на Львовщину партию защитных костюмов и очков для врачей

2 мая, 2020, 10:55

Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" Олег Синютка и Николай Княжицкий во время рабочей поездки на Львовщину передали очередную партию защитных средств, приобретенных за счет средств Фонда Порошенко, больницам региона

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV .

"Фонд Порошенко и "Европейская солидарность" давно занимаются благотворительностью и предоставляют костюмы врачам, которые работают с больными коронавирусом. Во Львове мы уже передали средства защиты многим медицинским учреждениям. Сначала мы привозили профессиональные китайские костюмы, они очень хорошие. Но случилось так, что россияне выкупили в Китае все, что можно было приобрести. Костюмы, которые мы передали сегодня, из Южной Кореи. Они отличаются от многих других тем, что у них настоящие сертификаты качества, они действительно защищают врачей. И самое главное - они дышут, поэтому медик может работать в таком костюме несколько часов подряд и не чувствовать дискомфорт ", - сказал Николай Княжицкий.

Олег Синютка отметил, что в связи с аномально высокой заболеваемостью медиков и неспособностью власти полностью обеспечить их всем необходимым, ситуацию в стране спасают неравнодушные волонтеры и благотворители.

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"Эта помощь - это лишь маленькая капля того, что должна делать Украинское государство. Но, к сожалению, вместо обеспечения больниц средствами защиты президент Зеленский встречает коммерческие грузы для больших супермаркетов. Мне бы очень хотелось, чтобы украинская власть сегодня брала пример с тех людей, которые оказывают благотворительную помощь и защищают наших врачей. Это чрезвычайно важно! ", - подчеркнул Синютка.

Напомним, ранее народные депутаты от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий и Олег Синютка передали от Фонда Порошенко во Львовскую первую крупную партию профессиональных защитных костюмов для медицинского персонала. Также Львовская городская клиническая больница №8 получила от депутатов "ЕС" и Фонда аппарат искусственной вентиляции легких, а Львовский областной госпиталь инвалидов войн и репрессированных им. Юрия Липы - партию реанимационного оборудования и медицинской аппаратуры.

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