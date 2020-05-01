В мэрии рассказали, что случилось с "визитками" Киевского зоопарка - статуями зубра и львов

1 мая, 2020, 15:02

Скульптуры зубра и львов возобновила семья их автора Юрия Рубана - дочь Александра и ее муж Виктор Лыпивка

Об этом подробно рассказали на странице градоначальника Киева Виталия Кличко в Facebook.

"Друзья! Бронзового Зубра уже установили на его новое место на территории новой входной группы в кииський зоопарк. Вскоре, до конца мая, прибудут и Львы", - отметил мэр.

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"Вскоре, до конца мая, прибудут и львы (скульптуры - Ред.). Легендарные визитки зоопарка - фигуры зубра и львов - получили новую жизнь. Сначала фигуры зверей были сделаны из бетона, затем их покрыли медью - отдельными листами, которые были сварены между собой. по первоначальному замыслу автора, фигуры хотели отлить из бронзы, но тогда решили сэкономить. Такое конструктивное решение, как показало время, было не очень удачным. Между листами меди образовались микротрещины, что со временем увеличивались. Через них попадала вода и это с годами существенно повредило фигуры зверей. Новые скульптуры - полностью из бронзы ", - говорится в сообщении.

Благодаря фотографиям и архивным документам, хранящихся в семье Юрия Рубана, скульпторы доработали те части фигур, которые были повреждены, и вернули им первоначальную форму. Сначала в гипсе. Затем художественный совет, состоящий из известных мастеров, проверила соответствие новых скульптур первоначальном вида. Только после этого фигуры начали отливать из бронзы. Новый цвет - зеленый патина - был рекомендован художественным советом. Впоследствии он трансформируется в яркий зелено-голубой.