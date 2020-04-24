В Киеве перенесли вход в зоопарк. ФОТОФАКТ

24 апреля, 2020, 13:13

Новый вход в зоопарк находится на углу проспекта Победы и улицы Зоологической

Фотографиями нового входа поделился советник городского головы Киева Дмитрий Белоцерковец в Facebook.

"Публикую для тех, кто обсуждает демонтаж старой входной группы", - отметил чиновник.

Перед входом запроектирована площадь, где будут встречаться экскурсионные группы, рядом - заведения общественного питания, магазины сувениров, туалеты, камеры для хранения вещей и большой аквариум как отдельная экспозиция

В то же время, в Киеве начали демонтаж входа в городской зоопарк, рядом с которым расположены касса и знакомые всем киевлянам скульптуры зубра и львов украинского скульптора Юрия Рубана. Демонтаж старого входа начали 22 апреля.

Фото с демонтажа старого входа - Александр Гусев:

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