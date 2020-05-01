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Espreso.tvОбществоВ Германии от коронавируса вылечились три четверти больных

В Германии от коронавируса вылечились три четверти больных

В стране выздоровели 123 тыс. пациентов из зарегистрированных 163 тыс. случаев

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зафиксированных случаев в странах мира.

Напомним, перый случай в стране зафиксировали 27 января, а по состоянию на первое мая в Германии 163 тыс. 9 случаев заболевания. За время эпидемии в стране от болезни погибло 6 тыс. 623 человек.

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С 20 апреля в Германии начали действовать некоторые смягченные карантинные меры, в частности, открылись небольшие магазины, площадью менее 800 метров.

Скриншот с данными центра Джона Хопкинса:

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