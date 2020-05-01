В Германии от коронавируса вылечились три четверти больных
1 мая, 2020, 08:52
В стране выздоровели 123 тыс. пациентов из зарегистрированных 163 тыс. случаев
Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зафиксированных случаев в странах мира.
Напомним, перый случай в стране зафиксировали 27 января, а по состоянию на первое мая в Германии 163 тыс. 9 случаев заболевания. За время эпидемии в стране от болезни погибло 6 тыс. 623 человек.
Читайте также: Серьезных послаблений не будет: Германия намерена продлить карантин до 10 мая
С 20 апреля в Германии начали действовать некоторые смягченные карантинные меры, в частности, открылись небольшие магазины, площадью менее 800 метров.
Скриншот с данными центра Джона Хопкинса:
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-