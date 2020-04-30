Серьезных послаблений не будет: Германия намерена продлить карантин до 10 мая

30 апреля, 2020, 11:52

Карантинные ограничения, действующие в Германии для борьбы с коронавирусом, должны быть продлены по меньшей мере до 10 мая

Об этом заявил глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун, сообщает DW .

Отмечается, что Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель намерены обсудить возможность дальнейших послаблений карантинного режима в стране в ходе видеоконференции 6 мая.

Во второй половине дня 30 апреля состоится еще одно видеосовещание канцлера с главами земельных правительств, на которой будет обсуждаться ситуация в стране на фоне пандемии коронавируса.

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Однако никаких решений о серьезном ослаблении карантинного режима от нее не ожидается.

В Германии коронавирусом заразились 161 539 человек, умерли 6467.

С 20 апреля в Германии начали действовать некоторые смягченные карантинные меры, в частности, открылись небольшие магазины, площадью менее 800 метров.