Серьезных послаблений не будет: Германия намерена продлить карантин до 10 мая
Об этом заявил глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун, сообщает DW .
Отмечается, что Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель намерены обсудить возможность дальнейших послаблений карантинного режима в стране в ходе видеоконференции 6 мая.
Во второй половине дня 30 апреля состоится еще одно видеосовещание канцлера с главами земельных правительств, на которой будет обсуждаться ситуация в стране на фоне пандемии коронавируса.
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Однако никаких решений о серьезном ослаблении карантинного режима от нее не ожидается.
В Германии коронавирусом заразились 161 539 человек, умерли 6467.
С 20 апреля в Германии начали действовать некоторые смягченные карантинные меры, в частности, открылись небольшие магазины, площадью менее 800 метров.
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