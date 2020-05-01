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Espreso.tvОбществоПосле дождя на Житомирщине и Киевщине спасатели локализовали все пожары

После дождя на Житомирщине и Киевщине спасатели локализовали все пожары

По состоянию на 7 утра первого мая спасатели локализовали все пожары в Зоне отчуждения и на Житомирщине

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 1 мая все очаги пожаров в Олевском (вблизи с. Рудня-Перганская), Лугинском (вблизи с. Повча), Овручскому (вблизи с. Лучанки и с.Дубовий Гай) районах локализованы. Открытого огня нет", - говорится в сообщении.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлекли 587 человек и 92 единицы техники, из них от ДСНС 100 человек личного состава и 31 единица техники.

"По состоянию на 7 ч. 1 мая подразделениями ДСНС оказывается помощь в тушении отдельных очагов тления торфяников. К тушению привлечены 203 человека и 65 единиц техники, из них от ДСНС 145 человек личного состава и 35 единиц техники", - добавили в ведомстве .

Радиационный фон по г.. Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений.

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