В Житомирской области - новый пожар: горит сухостой и лес в Полесском заповеднике

29 апреля, 2020, 09:20

28 апреля поступила информация, что в Олевском районе на территории Полесского природного заповедника возникло возгорание сухой травы и лесного массива

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

С помощью авиации ГСЧС удалось ликвидировать верховой пожар.

"По состоянию на 7 часов 29 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам Перганского лесничества в тушении отдельных ячеек травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины. К тушению привлечены 201 человек и 39 единиц техники", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что уже сбросили 64 тонны воды в зону возгорания.