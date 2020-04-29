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Espreso.tvОбществоВ Житомирской области - новый пожар: горит сухостой и лес в Полесском заповеднике

В Житомирской области - новый пожар: горит сухостой и лес в Полесском заповеднике


фото: reuters
28 апреля поступила информация, что в Олевском районе на территории Полесского природного заповедника возникло возгорание сухой травы и лесного массива

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

С помощью авиации ГСЧС удалось ликвидировать верховой пожар.

"По состоянию на 7 часов 29 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам Перганского лесничества в тушении отдельных ячеек травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины. К тушению привлечены 201 человек и 39 единиц техники", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что уже сбросили 64 тонны воды в зону возгорания.

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