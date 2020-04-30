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Espreso.tvОбществоЖурналисты популярного телеканала ведут Telegram "Темный рыцарь", - Тищенко

Журналисты популярного телеканала ведут Telegram "Темный рыцарь", - Тищенко


фото: РБК-Україна
Анонимный Telegram-канал "Темный рыцарь" ведет группа журналистов, которые работают на украинском телевидении

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко в интервью НВ .

"Я знаю, кто Темный рыцарь, Саша (депутат СН Александр Куницкий, - ред.) тоже знает. Информацию дают многие, в том числе и депутаты. Темный рыцарь - это группа людей, у меня даже есть фамилии 4-х или 6-ти журналистов, они из одного популярного телевизионного канала ", - заявил Тищенко.

  • Председатель фракции "Слуга народа" заявил, что депутаты от "Слуги народа" Александр Дубинский и Максим Бужанский ведут Telegram канал "Темный рыцарь".
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