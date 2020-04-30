Журналисты популярного телеканала ведут Telegram "Темный рыцарь", - Тищенко

30 апреля, 2020, 18:45

Анонимный Telegram-канал "Темный рыцарь" ведет группа журналистов, которые работают на украинском телевидении

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко в интервью НВ .

"Я знаю, кто Темный рыцарь, Саша (депутат СН Александр Куницкий, - ред.) тоже знает. Информацию дают многие, в том числе и депутаты. Темный рыцарь - это группа людей, у меня даже есть фамилии 4-х или 6-ти журналистов, они из одного популярного телевизионного канала ", - заявил Тищенко.