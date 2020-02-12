"Просто спалился": Арахамия заявил, что Telegram канал "Темный Рыцарь" ведет Дубинский при содействии Бужанского
Об этом он сказал в интервью "Страна".
"Я думаю, что это Александр Дубинский с несколькими друзьями. Возможно, гостевой автор - Бужанский, а основной - Дубинский", - заявил Арахамия.
По словам Арахамия, однажды Дубинский "себя просто спалил". По его словам, он сам проверил свою гипотезу - "запустил" историю с американским паспортом.
Информацию в ноябре опубликовал в своем Telegram бывший нардеп Игорь Мосийчук - историю с якобы американским гражданством Арахамии. Через несколько дней якобы скан американского паспорта Арахамии появился в канале "Темный рыцарь". Арахамия утверждает, что инициировал это вброс специально.
"По большому секрету рассказал одному человеку... Темному рыцарю. Затем все смотрели, где этот фейк вылезет. Тупой фотошоп", - сказал Арахамия.
Позже администратор канала был вынужден признать, что фото - фейк.
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