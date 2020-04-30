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Espreso.tvОбществоЗаходить в помещения органов власти отныне можно по цифровому паспорту, - Федоров

Заходить в помещения органов власти отныне можно по цифровому паспорту, - Федоров

Украинцы могут посещать здания органов государственной власти по цифровому паспорту в приложении "Дия"

Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Отныне посещать админздания органов государственной власти можно по предъявлению цифровых паспортов в приложении Дия. Ранее для получения пропуска в КМУ, министерства, ведомства, местные государственные администрации и другие госорганы был нужен физический документ, удостоверяющий личность", - написал Федоров.

Сейчас пропуск можно получить по предъявлению одного из цифровых паспортов в Дии: ID-карту или зарубежного биометрического паспорта.

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