Заходить в помещения органов власти отныне можно по цифровому паспорту, - Федоров

30 апреля, 2020, 08:28

Украинцы могут посещать здания органов государственной власти по цифровому паспорту в приложении "Дия"

Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Отныне посещать админздания органов государственной власти можно по предъявлению цифровых паспортов в приложении Дия. Ранее для получения пропуска в КМУ, министерства, ведомства, местные государственные администрации и другие госорганы был нужен физический документ, удостоверяющий личность", - написал Федоров.

Сейчас пропуск можно получить по предъявлению одного из цифровых паспортов в Дии: ID-карту или зарубежного биометрического паспорта.

Напомним, правительство признало электронные паспорта в приложении "Дия" действующими документами.

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