Заходить в помещения органов власти отныне можно по цифровому паспорту, - Федоров
30 апреля, 2020, 08:28
Украинцы могут посещать здания органов государственной власти по цифровому паспорту в приложении "Дия"
Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Отныне посещать админздания органов государственной власти можно по предъявлению цифровых паспортов в приложении Дия. Ранее для получения пропуска в КМУ, министерства, ведомства, местные государственные администрации и другие госорганы был нужен физический документ, удостоверяющий личность", - написал Федоров.
Сейчас пропуск можно получить по предъявлению одного из цифровых паспортов в Дии: ID-карту или зарубежного биометрического паспорта.
- Напомним, правительство признало электронные паспорта в приложении "Дия" действующими документами.
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