Избиение студентов на Майдане: ГБР объявило подозрение экс-беркутовцу
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Его подозревают в превышении служебных полномочий, что сопровождалось насилием, служебном подлоге и в совершении должностным лицом по предварительному сговору группой лиц незаконного препятствования проведению собраний, митингов.
Следствием установлено, что 30 ноября 2013 года подозреваемый задержал участника мирного собрания на Майдане Независимости. Во время задержания экс-правоохранитель побил митингующих, чем незаконно помешал организации и проведению собрания. В дальнейшем подозреваемый составил рапорт о задержании потерпевшего, в который внес заведомо ложные сведения.
В случае доказательства вины, экс-беркутовцу грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
- В Шевченковский районный суд г. Киева направлено для рассмотрения по существу обвинительные акты по двум уголовным производствам по "делам Майдана".
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