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Espreso.tvОбществоДела Майдана: в суд передано производство по разгону протестующих 30 ноября

Дела Майдана: в суд передано производство по разгону протестующих 30 ноября


фото: ap
В Шевченковский районный суд г. Киев направлены для рассмотрения по существу обвинительные акты по двум уголовным производствам по "делам Майдана"

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Сообщается, что бывший заместитель начальника управления общественной безопасности и бывший заместитель начальника управления - начальник отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в Киеве обвиняются в незаконном препятствовании проведению собраний и митингов (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ст. 340 УК Украины).

"По данным следствия, 30 ноября 2013 года правоохранители, с целью выполнения преступного приказа, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали и обеспечили незаконное препятствование проведению собрания граждан. В результате этих действий сотрудники полка милиции особого назначения" Беркут "и военнослужащие внутренних войск МВД Украины вытеснили около 300 участников собрания за пределы Майдана Независимости, чем нарушили конституционное право граждан собираться мирно, без оружия, проводить собрания и митинги", - сообщили в Офисе генпрокурора.

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