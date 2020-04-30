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Espreso.tvСпортИгрок сборной Украины стал чемпионом Тайваня

Игрок сборной Украины стал чемпионом Тайваня


фото: ukrbasket.net
Игрок сборной Украины Игорь Зайцев стал чемпионом Тайваня по баскетболу

Об этом сообщает ukrbasket.net.

В решающем шестом матче финальной серии команда Зайцева "Бор" победила "Юлон" со счетом 117:78. Общий счет серии - 4:3. Одну бонусную победу в финальной серии "Бор" имела за первое место в регулярном чемпионате.

Игорь Зайцев в решающем матче набрал 17 очков, сделал 5 подборов, 3 результативные передачи, 4 перехвата.

Средняя статистика 30-летнего украинца за сезон: 15,6 очка, 8,1 подбора, 3,1 передачи за матч.

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