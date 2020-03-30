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Espreso.tvОбществоДва сценария: в МОН спрогнозировали, сколько продлится учебный год и когда состоятся ВНО и вступительная кампания

Два сценария: в МОН спрогнозировали, сколько продлится учебный год и когда состоятся ВНО и вступительная кампания

В Министерстве образования и науки составили два сценария завершения учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании в зависимости от продолжительности карантина

Об этом сообщили в Минобразования.

Если карантин завершается до 1 июня:

  • Все ученики, кроме 11 класса, заканчивают учебный год до 1 июля. После карантина происходит коррекционное обучение: учитель обобщает изученное при дистанционном обучении и находит темы, которые нужно доработать;
  • 11-классники учатся до конца июня, готовятся к ВНО.
  • ВНО продлится с 25 июня по 17 июля. Результаты основной сессии - до 31 июля.
  • Вступительная кампания начинается с 1 августа. Прием документов - с 13 до 22 июля.
  • Зачисление на бюджет - 1 сентября. Начало обучения для первокурсников - 15 сентября.

Если карантин продолжается до августа:

  • Все ученики, кроме 11 класса, заканчивают обучение в конце мая и получают соответствующие документы. Во время первого месяца следующего учебного года происходит обобщение изученного при дистанционном обучении. Учителя должны будут сделать срез знаний. Учебный год 2020-2021 продлится до конца июня.
  • ВНО продлится с 17 августа по 4 сентября. Результаты основной сессии - до 17 сентября.
  • Вступительная кампания стартует с 25 сентября. Прием документов продолжается с 25 сентября по 3 октября.
  • Зачисление на бюджет - до 23 ноября. Начало обучения для первокурсников - 2 ноября. Обучение других курсов - с 1 сентября.

Кроме того, 15 апреля Минобразования обнародует онлайн-пробное ВНО. Участники смогут получить онлайн тестовую тетрадь. Впоследствии всем, кто зарегистрировался и заплатил за пробное тестирование, позволят составить его очно. Дата пробного ВНО зависит от срока карантина.

За обоих сценариев:

  • Для студентов вузов не выпускных курсов учебный год завершится, как и планировалось,
  • Сессия может быть проведена дистанционно по графику, который утвердил заведение. Если экзамен или зачет невозможно провести дистанционно - вуз должен перенести его на следующий учебный год;
  • Для студентов выпускных курсов защиты дипломных работ и аттестационные экзамены будут проводиться дистанционно, кроме единого государственного квалификационного экзамена и аттестации людей, получающих степени доктора философии, доктора искусства, доктора наук.

 

  • Государственную итоговую аттестацию школьников 4-х и 9-х классов в 2020 году не будут проводить из-за карантина.
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