В Украину прибыл из Китая самолет с 400 тыс. респираторов и 50 тыс. защитных щитков для врачей, - ОПУ

30 апреля, 2020, 13:24

В аэропорт "Борисполь" прибыл самолет из Китая, который доставил 400 тыс. респираторов и 50 тыс. защитных щитков для украинских врачей

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Всего было отправлено более 25 самолетов, которые привезли грузы для Украины", - сказал он.

По его словам, это, в частности, грузы, которые закупал ОП за счет благотворительных фондов.

"Это средства защиты для наших врачей. Они сразу доставляются, и сегодня будут доставлены в регионы Украины. Это респираторы, защитные очки и т.д.", - отметил Тимошенко.

Также этими рейсами доставляли грузы, которые закупает бизнес как гуманитарную помощь регионам, где он базируется.

Читайте также: Владелец Эпицентра нардеп Герега предлагал медтовары, которые доставили "Мрией" из Китая как "гуманитарку". Документ

Кроме того, упомянутые самолеты привозили коммерческие грузы.

"Мы позволили коммерческим организациям, прежде всего сетям аптек и ритейлерам, привозить грузы. Прежде всего, это обычные маски для населения. Именно эти самолеты, перелеты из Китая в Украину, оплачивают коммерческие организации", - сказал Тимошенко.

По его словам, эта инициатива помогла снизить стоимость масок в аптеках, где еще месяц назад они стоили 20-25 гривен.

Он отметил, что в Китае и Южной Корее закупали, в частности, ПЦР-тесты, пока в Украине не наладили собственное производство этих систем.

Тимошенко анонсировал публикации на следующей неделе детального отчета о работе благотворительных фондов, в котором будет показано, на что тратились деньги.