В Украину прибыл из Китая самолет с 400 тыс. респираторов и 50 тыс. защитных щитков для врачей, - ОПУ
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Всего было отправлено более 25 самолетов, которые привезли грузы для Украины", - сказал он.
По его словам, это, в частности, грузы, которые закупал ОП за счет благотворительных фондов.
"Это средства защиты для наших врачей. Они сразу доставляются, и сегодня будут доставлены в регионы Украины. Это респираторы, защитные очки и т.д.", - отметил Тимошенко.
Также этими рейсами доставляли грузы, которые закупает бизнес как гуманитарную помощь регионам, где он базируется.
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Кроме того, упомянутые самолеты привозили коммерческие грузы.
"Мы позволили коммерческим организациям, прежде всего сетям аптек и ритейлерам, привозить грузы. Прежде всего, это обычные маски для населения. Именно эти самолеты, перелеты из Китая в Украину, оплачивают коммерческие организации", - сказал Тимошенко.
По его словам, эта инициатива помогла снизить стоимость масок в аптеках, где еще месяц назад они стоили 20-25 гривен.
Он отметил, что в Китае и Южной Корее закупали, в частности, ПЦР-тесты, пока в Украине не наладили собственное производство этих систем.
Тимошенко анонсировал публикации на следующей неделе детального отчета о работе благотворительных фондов, в котором будет показано, на что тратились деньги.
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