 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украину прибыл из Китая самолет с 400 тыс. респираторов и 50 тыс. защитных щитков для врачей, - ОПУ

В Украину прибыл из Китая самолет с 400 тыс. респираторов и 50 тыс. защитных щитков для врачей, - ОПУ


фото: ОП
В аэропорт "Борисполь" прибыл самолет из Китая, который доставил 400 тыс. респираторов и 50 тыс. защитных щитков для украинских врачей

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Всего было отправлено более 25 самолетов, которые привезли грузы для Украины", - сказал он.

По его словам, это, в частности, грузы, которые закупал ОП за счет благотворительных фондов.

"Это средства защиты для наших врачей. Они сразу доставляются, и сегодня будут доставлены в регионы Украины. Это респираторы, защитные очки и т.д.", - отметил Тимошенко.

Также этими рейсами доставляли грузы, которые закупает бизнес как гуманитарную помощь регионам, где он базируется.

Читайте также: Владелец Эпицентра нардеп Герега предлагал медтовары, которые доставили "Мрией" из Китая как "гуманитарку". Документ

Кроме того, упомянутые самолеты привозили коммерческие грузы.

"Мы позволили коммерческим организациям, прежде всего сетям аптек и ритейлерам, привозить грузы. Прежде всего, это обычные маски для населения. Именно эти самолеты, перелеты из Китая в Украину, оплачивают коммерческие организации", - сказал Тимошенко.

По его словам, эта инициатива помогла снизить стоимость масок в аптеках, где еще месяц назад они стоили 20-25 гривен.

Он отметил, что в Китае и Южной Корее закупали, в частности, ПЦР-тесты, пока в Украине не наладили собственное производство этих систем.

Тимошенко анонсировал публикации на следующей неделе детального отчета о работе благотворительных фондов, в котором будет показано, на что тратились деньги.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 апреля, 2020 четверг

больше новостей

30 апреля, 2020 четверг

29 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать