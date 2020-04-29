 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Москве установлен антирекорд по количеству смертей от коронавируса

В Москве установлен антирекорд по количеству смертей от коронавируса


фото: reuters
Согласно данным МЗ РФ, в Москве за последние сутки умерло 67 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19

Это рекордный показатель с начала эпидемии, сообщает российский РБК.

Общее количество жертв коронавируса в столице России составляет 546 человек.

Напомним, в России за сутки выявлено еще 5841 новый случай коронавируса, общее количество больных в стране возросло до 99399 человек.

Таким образом Россия опередила Иран и заняла восьмое место в мире по количеству случаев коронавируса.

Читайте также: Коронавирус в России: почти 100 тыс. больных, в сутки зафиксирована рекордная смертность

Во всем мире коронавирус диагностировали у более чем трех миллионов человек. 216160 случаев были летальными.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 апреля, 2020 среда

больше новостей

29 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать