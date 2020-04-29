В Москве установлен антирекорд по количеству смертей от коронавируса

29 апреля, 2020, 15:29

Согласно данным МЗ РФ, в Москве за последние сутки умерло 67 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19

Это рекордный показатель с начала эпидемии, сообщает российский РБК.

Общее количество жертв коронавируса в столице России составляет 546 человек.

Напомним, в России за сутки выявлено еще 5841 новый случай коронавируса, общее количество больных в стране возросло до 99399 человек.

Таким образом Россия опередила Иран и заняла восьмое место в мире по количеству случаев коронавируса.

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Во всем мире коронавирус диагностировали у более чем трех миллионов человек. 216160 случаев были летальными.