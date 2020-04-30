В Раде подготовили законопроект о всеукраинском референдуме, - Стефанчук

30 апреля, 2020, 16:20

Об этом Стефанчук заявил в ходе согласительного совета, передает Украинская правда.

"Мы завершили работу связанную с наработки первого законопроекта из блока народовластия по всеукраинском референдума. Мы уже получили не только положительные отзывы, но и с замечаниями, как от Украинской специалистов, от украинских научных институтов, от международных организаций. Мы ожидаем сейчас выводы от швейцарских институтов, мы обратились к послу Швейцарии", - отметил Стефанчук.

Стефанчук подчеркнул, что благодаря представителям Венецианской комиссии законопроект перевели на английский язык и распространили для всего мира. Украина ожидает отзывы по этому законопроекту.

Заместитель председателя ВР отметил, что после завершения карантинных мероприятий обязательно состоится финальное собрание рабочей группы и этот законопроект вынесут в зал.

Напомним, 28 апреля президент Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения . Согласно подписанному закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.

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