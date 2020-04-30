В Луцке из-за вспышки COVID-19 одно из отделений областной больницы закрыли на карантин

30 апреля, 2020, 19:42

Из-за вспышки коронавирусной инфекции гематологическое отделение Волынской областной клинической больницы закрыли до 8 мая. Заразились 21 медицинский работник и не менее 14 пациентов

Об этом сообщила заместитель председателя Волынской ОГА Татьяна Щербак во время онлайн-брифинга, передает пресс-служба ОГА.

"Ситуацию, которая возникла в гематологическом отделении Волынской областной клинической больницы со вспышкой COVID-19, удалось локализовать, а именно: отделение закрыто до 8 мая. В помещениях провели обеззараживание и дезинфекцию, пациентов и персонал протестировали на наличие коронавируса лабораторным методом", - сообщила Щербак .

Всех пациентов, которые находились в отделении и могли контактировать с первой инфицированной, перевели в другой корпус Волынской областной клинической больницы, что в селе Тарасово.

Щербак отметила, что у 14 пациентов гематологии ПЦР-тест показал положительный результат на коронавирус.

"У 14 из 22 пациентов гематологии, согласно результатам тестирования методом ПЦР, обнаружили положительный результат на COVID-19. Они лечатся в инфекционном отделении находясь в отдельных боксах, и, несмотря на легкое течение коронавирусной болезни, получают основное лечение, которое касается гематологического заболевания", - отметила пресс-секретарь ОГА.

У восьми пациентов отделения результаты ПЦР-тестов два раза показали отрицательный результат. Людей будут тестировать еще раз.

Щербак отметила, что в настоящее время проведено тестирование методом ПЦР медработникам гематологии и почти всем из коллектива областной больницы, кто так или иначе мог контактировать с пациентами. На сегодняшний день подтвержден 21 случай инфицирования медиков, из них - 2 врача, 12 медицинских сестер, 7 санитарок. Шестеро из них лечатся в стационаре инфекционного отделения, остальные - на самоизоляции.

По состоянию на 30 апреля на Прикарпатье COVID-19 подтвердили у 189 медработников, из них 38 выздоровели и трое умерли.

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